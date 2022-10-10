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Олаф Шольц пригласил премьер-министра Монголии

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 12-15 октября посетит с официальным визитом Германию по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Этот визит важен для поддержания частоты политического диалога с Германией на высоком уровне, укрепления взаимопонимания, расширения отношений и сотрудничества в экономической, торговой и других областях.

В ходе визита премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай проведет официальные переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, обсудит вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

Кроме того, он нанесет визит вежливости президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и проведет официальные встречи с рядом членов правительства, в том числе с федеральным министром электронного развития и дорожного транспорта.

Также премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетит «Монгольский центр информации и поддержки торговли в Европе» и даст интервью информационному агентству «Deutsche Welle».

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