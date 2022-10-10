В Венесуэле 25 человек погибли и 52 пропали без вести при наводнениях. Фото
- Азия и мир, происшествия
- 9:19, 10 октября 2022
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- Обновлено: 9:48, 10 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В штате Арагуа в Венесуэле не меньше 25 человек погибли и 52 пропали без вести в результате паводков и оползней. Об этом сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Ремихио Себальос.
В окрестностях города Лас-Техериас с населением около 73 тыс. из берегов вышли несколько горных рек. За восемь часов выпало месячное количество осадков, передает Reuters.
Президент Николас Мадуро объявил пострадавший район зоной бедствия. В стране объявлен трехдневный траур.
В штате Арагуа развернута поисково-спасательная операция с участием военных. Как отмечает Reuters, реки смыли несколько домов и магазинов. Ливни также вызвали оползни в других штатах.
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