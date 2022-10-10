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В Венесуэле 25 человек погибли и 52 пропали без вести при наводнениях. Фото

CentralAsia (CA) -  В штате Арагуа в Венесуэле не меньше 25 человек погибли и 52 пропали без вести в результате паводков и оползней. Об этом сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Ремихио Себальос.

В окрестностях города Лас-Техериас с населением около 73 тыс. из берегов вышли несколько горных рек. За восемь часов выпало месячное количество осадков, передает Reuters.

Президент Николас Мадуро объявил пострадавший район зоной бедствия. В стране объявлен трехдневный траур.

В штате Арагуа развернута поисково-спасательная операция с участием военных. Как отмечает Reuters, реки смыли несколько домов и магазинов. Ливни также вызвали оползни в других штатах.

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