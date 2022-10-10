На главной площади Улан-Батора спикер ВГК встретил своего коллегу из Канады. Видео

CentralAsia (MNG) - По приглашению председателя Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав с 9 по 13 октября с официальным визитом Монголию посетит спикер сената Канады Джордж Фьюри.

Сегодня (10 октября 2022 г.) спикер парламента Занданшатар Гомбожав и его супруга Отгонгэрэл Ганбаяр приветствовали г-на Джорджа Дж. Фьюри и его супругу Карен Фьюри на главной площади столицы страны.

После того, как спикер парламента Занданшатар Гомбожав и его супруга Отгонгэрэл Ганбаяр с почетными гостями отдали дань уважения статуе Великого Чингисхана, они остановились в зале Баганат Танхим церемоний Государственного дворца, и Его Превосходительство Джордж Дж. Фьюри оставил свои комментарии и автографы в гостевой книге, а затем сфотографировали на память.

Спикер парламента Занданшатар Гомбожав и спикер сената канадского парламента Джордж Дж. Фьюри в настоящее время проводят в Государственной палате официальные переговоры по вопросу расширения отношений и сотрудничества между двумя странами.

В рамках визита Его Превосходительство г-н Джордж Дж. Фьюри и сопровождающая его делегация ознакомится с работой и строительством рудника Оюу-Толгой и посетят семью пастуха.

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