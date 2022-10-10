Талибы «обратили вспять» десятилетний экономический рост в Афганистане, - ООН

CentralAsia (CA) - Согласно отчету ООН, Афганистан продолжает сталкиваться с экономическим спадом после захвата страны талибами. Хрупкая экономика Афганистана на создание которой ушло десять лет рушится, пишет Еconomic Тimes.

Талибы захватили власть 15 августа прошлого года, что привело к ужасным последствиям для и без того хрупкой экономики, поскольку внутренняя банковская система зависла, и люди часами стояли в длинных очередях у банков, чтобы снять деньги, но многие этого не поняли. До захвата власти экономика Афганистана сильно зависела от помощи, поскольку почти 40% его валового внутреннего продукта (ВВП) приходилось на иностранную помощь, которая значительно сократилась после прихода к власти талибов.

В отчете ООН, опубликованном в среду Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), подчеркивается, что афганская экономика потеряла около 5 млрд долларов США после того, как талибы взяли под свой контроль страну, и имела валовой внутренний продукт всего около 20 млрд долларов США, сообщает Khaama Press.

Согласно анализу ПРООН, запрет женщинам работать может привести к потере до 1 млрд долларов США, или до 5% национального ВВП. Ранее в июле миссия ООН в Афганистане опубликовала отчет, в котором описывалась ситуация с правами человека, сложившаяся в Афганистане за 10 месяцев после прихода к власти талибов.

Миссия заявила, что, хотя в отчете освещаются аспекты нарушений прав человека талибами, он не полностью отражает количество нарушений и злоупотреблений, отраженных в этом отчете, а также весь масштаб ухудшения ситуации с правами человека с августа прошлого года.

МООНСА играет жизненно важную роль в отслеживании и документировании нарушений и защите прав человека в Афганистане. Миссия ООН также заявила, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и Международный уголовный суд (МУС) также должны сыграть важную роль в предотвращении нарушений прав человека и обеспечении ответственности в соответствии с международными обязательствами Афганистана.

Последний отчет показывает состояние прав человека в Афганистане за период с 15 августа 2021 года по 15 июня 2022 года.

В отчете также была выявлена тревожная и постоянная система нарушений прав человека талибами в соответствии с предыдущими выводами Верховного комиссара по правам человека, которые продолжают иметь место в раздираемой войной стране.