Ким Чен Ын заявил, что не будет проводить переговоры с США и Южной Кореей

Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США и Южную Корею врагами и отказался вести с ними диалог. Он присутствовал и давал указания на учениях с ракетными пусками в период с 25 сентября по 9 октября, на которых отрабатывались навыки тактических ядерных сил.

«Сказал, что хотя враги, прибегая к военной угрозе, по-прежнему болтают о диалоге и переговорах, но нам нечего говорить с врагами и мы не чувствуем необходимость в том. В первую очередь, нам следует более твердой и решительной волей и действием послать более ясный сигнал врагам, которые в любое время мобилизуют огромные вооруженные силы и обостряют ситуацию в регионе»,— передает ЦТАК слова лидера Северной Кореи. Он пообещал принимать «все возможные надлежащие контрмеры» на «недопустимые военные действия врагов». Лидер Северной Кореи также выразил уверенность, что ядерные силы страны сохраняют полную готовность к ответным действиям.

На учениях в частности отрабатывались сценарии ударов по аэропортам, командным пунктам и главным портам Южной Кореи.

⇳

Северная Корея за последние две недели осуществила не менее семи ракетных запусков, в частности, 4 октября ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Продолжительность полета этой ракеты составила около 4,6 тыс. км, это был самый длинный полет северокорейской ракеты в истории, отметили в японском Минобороны.

В ответ на действия северокорейских военных Вашингтон и Сеул начали совместные учения в Японском море. Со стороны США в маневрах приняли участие авианосец эсминец Barry и авианосец Chancellorsville, с южнокорейской — фрегат Donghae и эсминец Munmu the Great.

Власти КНДР затем обвинили США в «несправедливой постановке вопроса» в Совбезе ООН относительно ракетных пусков. Пхеньян утверждал, что принимал таким образом ответные меры на учения, «обостряющие военную напряженность на Корейском полуострове».

В начале сентября в Северной Корее приняли закон, согласно которому власти вправе наносить ядерный удар по противнику при наличии угрозы атаки стратегических объектов или лидера КНДР.