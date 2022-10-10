В Монголии составлен и передан в суд обвинительный акт против конокрадов из Тувы

CentralAsia (MNG) - В августе этого года были задержаны граждане Республики Тува, Россия монгольскими пограничниками, которые незаконно пересекли границу Монголии и угнали домашний скот.

Двое граждан Мунгантайгинского уезда Тувы пересекли границу Монголии с целью кражи лошадей, а один из злоумышленников скрылся за границу России.

Ранее сообщалось, что в отношении них возбуждено уголовное дело по факту незаконного нарушения госграницы.

Прокурор составил обвинительный акт по делу и передал дело в суд.

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