В Монголии составлен и передан в суд обвинительный акт против конокрадов из Тувы

- Монголия, происшествия
- 9:53, 10 октября 2022
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CentralAsia (MNG) - В августе этого года были задержаны граждане Республики Тува, Россия монгольскими пограничниками, которые незаконно пересекли границу Монголии и угнали домашний скот.
Двое граждан Мунгантайгинского уезда Тувы пересекли границу Монголии с целью кражи лошадей, а один из злоумышленников скрылся за границу России.
Ранее сообщалось, что в отношении них возбуждено уголовное дело по факту незаконного нарушения госграницы.
Прокурор составил обвинительный акт по делу и передал дело в суд.
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