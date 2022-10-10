экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии составлен и передан в суд обвинительный акт против конокрадов из Тувы

CentralAsia (MNG) -  В августе этого года были задержаны граждане Республики Тува, Россия монгольскими пограничниками, которые незаконно пересекли границу Монголии и угнали домашний скот.

Двое граждан Мунгантайгинского уезда Тувы пересекли границу Монголии с целью кражи лошадей, а один из злоумышленников скрылся за границу России.

Ранее сообщалось, что в отношении них возбуждено уголовное дело по факту незаконного нарушения госграницы.

Прокурор составил обвинительный акт по делу и передал дело в суд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря 
  • После начала военных действий Украину покинули 13,7 млн человек, - ООН
  • Спикер Сената парламента Канады Джордж Дж. Фьюри прибыл с официальным визитом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com