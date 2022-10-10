Путин назвал подрыв Крымского моста «терактом» и обвинил в нем спецслужбы Украины

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. На ней президент заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины.

«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — сказал Путин.

Глава СКР заявил, что правоохранительным органам удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт на Крымском мосту. По его словам, в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств. Также установлен маршрут движения грузовика, подорвавшегося на мосту: Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край.

«Мы возбудили дело по части второй статьи 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая»,— сказал Бастрыкин.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате обрушились два автомобильных пролета, загорелся следовавший рядом состав с цистернами. Владимир Путин подписал указ, в котором поручил ФСБ усилить защиту газопровода, энерголинии и моста в Крым.

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