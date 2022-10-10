Путин заявил о необходимости выработки мер по разрешению конфликтов между странами СНГ

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что трагические события происходят не только на Украине, конфликты возникают и между другими странами постсоветского пространства. По его словам, необходимо выработать меры для разрешения сложившейся ситуации. Также Путин отметил необходимость развивать сотрудничество России со странами СНГ.

«Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению»,— заявил глава государства в ходе выступления на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин призвал развивать экономическое сотрудничество между странами СНГ. Он отметил, что в 2021 году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30%, до $96 млрд. По его словам, для развития подобной тенденции необходим интенсивный переход на национальные валюты в расчетах со странами СНГ. Глава государства заявил, что это приведет к укреплению финансового суверенитета стран, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.

Также Путин сообщил о подготовке пакета документов к саммиту СНГ в Астане, который пройдет 14 октября. Он отметил, что Казахстан и Россия планируют развитие торгово-инвестиционного партнерства. Владимир Путин поддержал предложение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и развитию русского языка.

В сентябре в некоторых странах СНГ произошли вооруженные столкновения. В ночь на 13 сентября боестолкновения возобновились на границе Армении и Азербайджана. 2 октября в Женеве прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения мирного договора. Сегодня, 7 октября, Армения сообщала об обстрелах со стороны азербайджанской армии.

Также 14 сентября вооруженные столкновения начались на границе Таджикистана и Кыргызстана. Причиной стали разногласия сторон по поводу определения территориальных границ. 19 сентября страны подписали протокол об установлении мира.