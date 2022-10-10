В Узбекистане запустят единственную в СНГ подстанцию 500/110 кВ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запустят единственную в странах СНГ станцию ​​мощностью 500/110 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Алмалыкского горно-металлургический комбинат.

По данным пресс-службы, это первая такая подстанция в странах СНГ.

Подстанция будет бесперебойно снабжать электричеством медную обогатительную фабрику-3 и рудник «Ёшлик I».

«Выполнены специальные расчеты электрических режимов работы сети 500 киловольт с учетом роста потребности республики до 2026 года, расчеты релейной защиты и противоаварийной автоматики с подключением к энергосистеме республики», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день проектные работы выполнены на 100%, поставка оборудования — на 96%, строительно-монтажные работы — на 94%.

В строительстве объектов участвуют более 100 инженеров-проектировщиков, более 200 строителей и 50 спецтехники.

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