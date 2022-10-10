Украина взорвала почти все мосты на границе, - Погранкомитет Белоруссии

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CentralAsia (CA) - Председатель государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что Украина взорвала почти все мосты на приграничной территории, а также заминировала все дороги на границе, передает телеканал СТВ.

«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы»,— сказал Лаппо.

По его словам, на украинско-белорусскую границу выходят не пограничники, а территориальная оборона. Он также заявил, что Украина устанавливает на дорогах противотанковые мины «в три ряда». «Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы»,— сказал он.

По словам Лаппо, белорусские пограничники испытывают на себе давление со стороны Киева.

«Целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Украина стянула к белорусской границе до 15 тыс. военнослужащих. По его словам, они осуществляют там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций.