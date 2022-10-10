экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Украина взорвала почти все мосты на границе, - Погранкомитет Белоруссии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Председатель государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что Украина взорвала почти все мосты на приграничной территории, а также заминировала все дороги на границе, передает телеканал СТВ.

«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы»,— сказал Лаппо.

По его словам, на украинско-белорусскую границу выходят не пограничники, а территориальная оборона. Он также заявил, что Украина устанавливает на дорогах противотанковые мины «в три ряда». «Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы»,— сказал он.

По словам Лаппо, белорусские пограничники испытывают на себе давление со стороны Киева.

«Целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Украина стянула к белорусской границе до 15 тыс. военнослужащих. По его словам, они осуществляют там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Число случаев COVID-19 в мире превысило 621,2 млн
  • Талибы «обратили вспять» десятилетний экономический рост в Афганистане, - ООН
  • Путин назвал подрыв Крымского моста «терактом» и обвинил в нем спецслужбы Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com