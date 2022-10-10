Boeing 737 MAX монгольской авиакомпании приземлился в Китае

CentralAsia (MNG) - Первый после отмены запрета монгольский Boeing 737 MAX залетел в воздушное пространство Китая.
Как показали веб-сайты отслеживания рейсов, рейс Boeing 737 MAX авиакомпании MIAT приземлился в Гуанчжоу в понедельник утром, что стало первым коммерческим рейсом модели в Китай с тех пор, как страна приземлила самолет в марте 2019 года.
Китайские авиалинии не вернули 737 MAX в коммерческую эксплуатацию, а Boeing в прошлом месяце заявил, что начнет ремаркетинг некоторых самолетов, предназначенных для китайских клиентов.
Boeing 737 MAX вернулся в коммерческую эксплуатацию почти на всех рынках мира, за исключением Китая и России, которые в настоящее время находятся под санкциями из-за вторжения в Украину.
По данным FlightRadar24 и VariFlight, рейс OM235 авиакомпании МIAT из столицы Монголии Улан-Батора приземлился в Гуанчжоу в понедельник утром.
Boeing отказался комментировать полет MIAT, заявив, что продолжает работать с глобальными регулирующими органами и клиентами над безопасным возвращением MAX, который был остановлен после двух смертельных аварий.
MIAT, авиационный регулятор Китая и международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь не сразу ответили на запрос о комментариях.