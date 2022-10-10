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Boeing 737 MAX монгольской авиакомпании приземлился в Китае
Boeing 737 MAX монгольской авиакомпании МИАТ
Boeing 737 MAX монгольской авиакомпании МИАТ

CentralAsia (MNG) -  Первый после отмены запрета монгольский Boeing 737 MAX залетел в воздушное пространство Китая.

Как показали веб-сайты отслеживания рейсов, рейс Boeing 737 MAX авиакомпании MIAT приземлился в Гуанчжоу в понедельник утром, что стало первым коммерческим рейсом модели в Китай с тех пор, как страна приземлила самолет в марте 2019 года.

Китайские авиалинии не вернули 737 MAX в коммерческую эксплуатацию, а Boeing в прошлом месяце заявил, что начнет ремаркетинг некоторых самолетов, предназначенных для китайских клиентов.

Boeing 737 MAX вернулся в коммерческую эксплуатацию почти на всех рынках мира, за исключением Китая и России, которые в настоящее время находятся под санкциями из-за вторжения в Украину.

По данным FlightRadar24 и VariFlight, рейс OM235 авиакомпании МIAT из столицы Монголии Улан-Батора приземлился в Гуанчжоу в понедельник утром.

Boeing отказался комментировать полет MIAT, заявив, что продолжает работать с глобальными регулирующими органами и клиентами над безопасным возвращением MAX, который был остановлен после двух смертельных аварий.

MIAT, авиационный регулятор Китая и международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь не сразу ответили на запрос о комментариях.

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