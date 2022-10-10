Экономические потери от опустынивания в Туркменистане ежегодно могут составлять $347 млн

CentralAsia (TM) - В предложениях к «Национальной стратегии Туркменистана по снижению рисков песчаных и пыльных бурь» подготовленном Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в рамках проекта «Региональные подходы в борьбе с песчаными и пыльными бурями (ППБ) и засухой в Центральной Азии», который реализуется Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) отмечается, что ежегодные оценочные экономические потери от пыльных и песчаных бурь в Туркменистане составляет около 347 млн долларов.

Предложениях направлены на формирование понимания их долгосрочного воздействия на разные сектора экономики и, нейтрализацию их влияния на население и обеспечение комплексной и последовательной реализации государственной политики Туркменистана в области противодействия ППБ.

Он содержит всесторонний анализ и оценку проявлений и масштабов ППБ на территории страны. Кроме того, он указывает на освещены угрозы, которые представляют ППБ для устойчивого развития экономики Туркменистана: влияние песчаных и пыльных бурь на сельское и водное хозяйство, инфраструктуру, промышленность и здоровье населения страны, — говориться в документе.

Согласно данным, приведенным в документе, лишь 1,7% территории Туркменистана относиться к категории со слабой степенью подверженности процессам пыльных и песчаных бурь, 68,7% — средней и 12,1% территории страны – сильной (по 17,5% территории страны нет данных).

Основными очагами возникновения пыльных бурь являются западные районы страны, а также Центральные и Юго-Восточные Каракумы.

Опасность ППБ для сельского хозяйства и здоровью человека (выдержки из документа)

ППБ – источник большого социально-экономического ущерба. Особенно остро этот ущерб ощущают люди, занимающиеся сельским хозяйством. Краткосрочные издержки ППБ включают в себя заболевания домашнего скота, снижение урожайности посевов, повреждение инженерных объектов инфраструктуры, снижение эффективности в работе транспорта. Экономические потери от одной единственной бури могут исчисляться сотнями миллионов долларов.

Среди долгосрочных издержек – эрозия почв, загрязнение экосистем, хронические проблемы со здоровьем и опустынивание земель.

Слой пыли, оседающий на саженцах в результате ППБ, приводит к потере растительной ткани, снижению фотосинтетической активности растений и увеличению эрозии почв. Это, вкупе с другими последствиями ППБ, снижает средние доходы населения, занимающегося сельским хозяйством, и отрицательно сказывается на общем уровне жизни в стране.

Переносимая по воздуху пыль – серьезная угроза для здоровья человека, особенно если в ее состав входят токсичные частицы. Тонкодисперсные частицы пыли способны переносить с собой широкий спектр загрязняющих веществ, спор, бактерий, вирусов, грибков и аллергенов.

Частицы пыли, переносимые ветрами на многие километры от первоисточника, могут способствовать возникновению широкого спектра заболеваний. Особенно уязвимы в этом отношении люди, страдающие заболеваниями легких или сердца, а также люди пожилого возраста и дети.

При вдыхании пыли растительных волокон, в том числе хлопка, который выращивается во всех регионах Туркменистана, развивается заболевание, называемое биссинозом, при котором наблюдаются бронхоспастические и астматические симптомы. Экспозиция к мелкодисперсным взвешенным частицам уменьшает ожидаемую продолжительность жизни населения региона, в среднем, на 8,6 месяцев.

В предложениях ППБ отмечаются ряд мероприятий и действий направленных на противодействие негативным последствиям.

В частности, высадку за последние годы 35 млн саженцев, ратификацию в 2016 году Туркменистаном Парижского соглашения по климату, принятия в 2019 году национальной стратегии по изменению климата.

В полной редакции ППБ предлагается план действий направленный на создание системного и повышение институционального потенциала для реализации эффективного и устойчивого управления песчаными и пыльными бурями в Туркменистане и укрепления сотрудничества между государственными организациями, местными сообществами и природопользователями для уменьшения негативного влияния ППБ на жизнь населения и экономику государства.

Он также послужит основой для совместной работы на субрегиональном уровне и налаживания интеграционных процессов.

В контексте международного и регионального сотрудничества данный документ станет основным инструментом Туркменистана в выполнении обязательств в рамках конвенций КБО ООН и РКИК ООН.