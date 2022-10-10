Индия и Монголия укрепляют сотрудничество на фоне растущего влияния Китая, — The Straits Times

CentralAsia (MNG) - Еще в начале 2021 года, когда Индия решила отправить желанные дозы вакцины от Covid-19 местного производства нескольким избранным партнерам по соседству, Монголия, зажатая между Россией и Китаем, добилась сокращения болезни, сообщает The Straits Times.

Страна получила свою первую партию вакцин — 150 000 доз Covisield — из Индии в феврале того же года. Выбор был стратегическим, укрепляя важность Монголии в восточной политике Индии.

Нью-Дели продолжает опираться на эту работу, в которой Монголия рассматривается как ключевая «геополитическая карта», а Улан-Батор также культивирует Индию в качестве партнера, чтобы сократить свою чрезмерную зависимость от двух своих крупных соседей.

В сентябре 2022 года министр обороны Индии Раджнатх Сингх стал первым министром обороны Индии, посетившим Монголию. Он открыл Учебный центр кибербезопасности в Национальном университете обороны в Улан-Баторе, построенный при содействии Нью-Дели.

Это еще один расчетливый шаг, чтобы продемонстрировать поддержку Монголии, которая столкнулась с кибератаками, в том числе якобы со стороны своего соседа.

Ранее в июне Индия отправила четыре ключевые реликвии Господа Будды для выставки в Монголию после 29-летнего перерыва, подчеркнув общее наследие Индии в области буддизма со страной, которая долгое время считала Индию своим «духовным соседом».

Профессор Шарад Кумар Сони из Центра исследований внутренней Азии Университета Джавахарлала Неру сказал, что взаимодействие Индии с Монголией является частью более широкой стратегии развития торгово-экономических, а также геостратегических связей с Северо-Восточной Азией».

«Мощное индийское присутствие в Северо-Восточной Азии показывает другим державам, что Нью-Дели серьезно настроен на стратегическое расширение за пределы Южной Азии», — добавил он.

В 2015 году Нарендра Моди посетил Монголию — первый такой случай со стороны премьер-министра Индии — и объявил о кредитной линии для строительства нефтеперерабатывающего завода стоимостью 1,23 миллиарда долларов США, который является крупнейшим проектом Индии по оказанию зарубежной помощи.

Ожидается, что к 2025 году он будет введен в эксплуатацию и сможет перерабатывать 1,5 миллиона метрических тонн сырой нефти в год (около 75 процентов энергопотребления Монголии).

Монголия в значительной степени зависит от России в своих нефтяных потребностях, при этом нефтепродукты составляют более 90 процентов ее импорта. У страны нет мощностей по переработке нефти, хотя она имеет значительные запасы нефти. Этот проект по-прежнему имеет решающее значение для стремления Монголии стать более энергонезависимой.

Монгольский институт инновационной политики заявил, что стратегическое партнерство с Индией служит монгольской стратегии «мягкого балансирования» с двумя ее крупными соседями.

Монголия проводит политику «третьего соседа» с 1990-х годов, развивая тесные связи не только с Индией, но и с такими партнерами, как США, Южная Корея и Европейский Союз.

Ганболд Дамбажав, посол Монголии в Индии, сказал, что политика «обращается ко всем нациям и союзам, которые решительно выступают за демократию и развитие Монголии».

Он сказал, что «он направлен на преодоление проблем, таких как отсутствие экономической диверсификации, которые возникают из-за нашего уникального географического положения, зажатого между двумя сверхдержавами».

Он добавил, что Индия может сыграть решающую роль в укреплении энергетической безопасности Монголии, подготовке кадров в области информационных технологий, развитии медицинских учреждений и обеспечении качественного образования для молодежи.

Монголия, с другой стороны, может предложить Индии природные ресурсы, такие как коксующийся уголь, медь и редкоземельные элементы.

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