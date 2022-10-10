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Казахстанка Зульфия Чиншанло стала чемпионкой Азии по тяжелой атлетике
Зульфия Чиншанло
Зульфия Чиншанло

CentralAsia (KZ) -  Казахстанка Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне, передает Национальный олимпийский комитет РК.

Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) кг.

Второй стала китаянка Линлу Лю - 210 кг. Замкнула тройку лучших Нигора Абдуллаева (Узбекистан) - 193 кг.

Зульфия Чиншанло этническая дунганка. Сообщается, что она родилась в Алматы, однако в других источниках говорится, что она родилась в Кыргызстане.

Чемпионат Азии 2022 года по тяжелой атлетике проходит в Манаме с 8 по 16 октября. В континентальном турнире принимают участие 186 спортсменов из 29 стран. Казахстан представят 18 атлетов - восемь женщин и десять мужчин.

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