Опубликованы спутниковые снимки последствий взрыва и пожара на Крымском мосту

CentralAsia (CA) - Американские компании Maxar Technologies и Planet Labs опубликовали на своих страницах в Twitter спутниковые фото последствий взрыва и пожара, произошедших на Крымском мосту утром 8 октября.

#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C — Maxar Technologies (@Maxar) October 8, 2022

На изображениях хорошо заметны повреждения, полученные в результате ЧП на мосту. Также виден шлейф дыма от горящих на мосту цистерн, тянущийся через Керченский пролив, и разрушенный пролет моста.

This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb — Planet (@planet) October 8, 2022

Крымский мост, открытый в 2020 году, соединяет «аннексированный» Крым с территорией России, это единственная сухопутная переправа на полуостров.

Утром 9 октября российский Минтранс заявил, что по Крымскому мосту восстановили движение поездов. Накануне заработала одна из полос автомобильного полотна, но фуры по мосту пока не пропускают. 8 октября российские власти заявили, что запустят работу Керченской паромной переправы.

По версии российских следователей, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, вызвавший обрушение двух пролетов его автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Три человека погибли. Входит ли в их число водитель грузовика, неизвестно.

Украинские официальные лица пока отказываются от комментариев. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что подрыв «личного проекта Путина» – дело рук самих россиян и атака на ФСБ со стороны военного руководства.

Газета The New York Times вслед за «Украинской правдой», УНИАН и Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что за атакой стоят украинские спецслужбы. Их версия – взрыв грузовика.