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Опубликованы спутниковые снимки последствий взрыва и пожара на Крымском мосту
Предыстория: На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар.Видео

CentralAsia (CA) -  Американские компании Maxar Technologies и Planet Labs опубликовали на своих страницах в Twitter спутниковые фото последствий взрыва и пожара, произошедших на Крымском мосту утром 8 октября.

На изображениях хорошо заметны повреждения, полученные в результате ЧП на мосту. Также виден шлейф дыма от горящих на мосту цистерн, тянущийся через Керченский пролив, и разрушенный пролет моста.

Крымский мост, открытый в 2020 году, соединяет «аннексированный» Крым с территорией России, это единственная сухопутная переправа на полуостров.

Утром 9 октября российский Минтранс заявил, что по Крымскому мосту восстановили движение поездов. Накануне заработала одна из полос автомобильного полотна, но фуры по мосту пока не пропускают. 8 октября российские власти заявили, что запустят работу Керченской паромной переправы.

По версии российских следователей, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, вызвавший обрушение двух пролетов его автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Три человека погибли. Входит ли в их число водитель грузовика, неизвестно.

Украинские официальные лица пока отказываются от комментариев. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что подрыв «личного проекта Путина» – дело рук самих россиян и атака на ФСБ со стороны военного руководства.

Газета The New York Times вслед за «Украинской правдой», УНИАН и Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что за атакой стоят украинские спецслужбы. Их версия – взрыв грузовика.

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