Опубликованы спутниковые снимки последствий взрыва и пожара на Крымском мосту

CentralAsia (CA) - Американские компании Maxar Technologies и Planet Labs опубликовали на своих страницах в Twitter спутниковые фото последствий взрыва и пожара, произошедших на Крымском мосту утром 8 октября.

#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C