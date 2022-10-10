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Мэр Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. Видео

CentralAsia (CA) -  Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе — одном из центральных районов города — произошло несколько взрывов. Журналисты AFP, которые находятся в украинской столице, заявили как минимум о трех взрывах. Местные СМИ пишут, что работает система противовоздушной обороны.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места»,— рассказал Кличко в Telegram. Детали он пообещал сообщить позднее.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет в Киеве упала на улице Владимирской, где находится офис Службы безопасности Украины (СБУ). Неподалеку также расположен офис президента Владимира Зеленскогою О пострадавших и погибших пока не сообщается.

По данным «Страна.ua», на месте взрывов в Киеве «горят машины гражданских». Издание пишет, что также слышны взрывы в Днепре.

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