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ISW: Украинские войска продолжают наступление к востоку от реки Оскол и вошли в Стельмаховку(карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 9 на 10 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают наступление к востоку от реки Оскол в направлении Луганской области и вошли в Стельмаховку (примерно в 18 км к западу от Сватово).

Выводы института:российские войска продолжают обстреливать недавно освобожденные населенные пункты в северной части Херсонской области с помощью артиллерии, РСЗО и авиации.

Российские источники сообщили, что российские силы пытались атаковать в направлении Тернови Поды (примерно в 30 км к северо-западу от города Херсон).

Российские войска безуспешно атаковали Бурдаку на границе Харьковской области и России и Терный к северо-востоку от Лимана.

Украинские источники сообщили, что украинские силы отразили более 30 обстрелов в районе Бахмута и Авдеевки.

Российские войска предприняли несколько наступлений к юго-западу от Донецка.

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