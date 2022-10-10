Узбекистан вместе с США вывел новый сорт хлопка

- Узбекистан, общество
- 12:51, 10 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - Совместная работа узбекистанских и американских ученных позволила создать новый сорт хлопка, который успешно борется с грибком. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.
Проблема уничтожения урожая хлопка грибковой инфекцией довольно широко распространена в Узбекистане и в Калифорнии. В следствии чего, ученными было принято решение разработать метод борьбы с этой проблемой.
Результатом стало выведение гермплазмы новых видов хлопчатника, которые в ходе исследований показали отличные результаты по борьбе с паразитом.
На данный момент проводятся дополнительные тесты специалистами геномики и биоинформатики.
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