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Узбекистан вместе с США вывел новый сорт хлопка

CentralAsia (UZ) -  Совместная работа узбекистанских и американских ученных позволила создать новый сорт хлопка, который успешно борется с грибком. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.

Проблема уничтожения урожая хлопка грибковой инфекцией довольно широко распространена в Узбекистане и в Калифорнии. В следствии чего, ученными было принято решение разработать метод борьбы с этой проблемой.

Результатом стало выведение гермплазмы новых видов хлопчатника, которые в ходе исследований показали отличные результаты по борьбе с паразитом.

На данный момент проводятся дополнительные тесты специалистами геномики и биоинформатики.

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