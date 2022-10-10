Президент Татарстана прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

Президент Татарстана Рустам Минниханов

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 10 октября прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, передает Nuz.uz.

Поездка главы Татарстана займет два дня. Как сообщает его пресс-служба, вместе с Рустамом Миннихановым прибыли руководители крупных предприятий и компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с Узбекистаном.

В программе визита – встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым и с руководителями различных ведомств. Планируется посещение ряда предприятий, включая шинный завод в Ангрене.

Также Рустам Минниханов будет присутствовать на церемонии открытия филиала Казанского федерального университета в Джизакской области.