Президент Татарстана прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

- Узбекистан, политика
- 13:06, 10 октября 2022
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Президент Татарстана Рустам Минниханов
CentralAsia (UZ) - Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 10 октября прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, передает Nuz.uz.
Поездка главы Татарстана займет два дня. Как сообщает его пресс-служба, вместе с Рустамом Миннихановым прибыли руководители крупных предприятий и компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с Узбекистаном.
В программе визита – встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым и с руководителями различных ведомств. Планируется посещение ряда предприятий, включая шинный завод в Ангрене.
Также Рустам Минниханов будет присутствовать на церемонии открытия филиала Казанского федерального университета в Джизакской области.
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