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Президент Татарстана прибыл в Узбекистан с рабочим визитом
Президент Татарстана Рустам Минниханов
Президент Татарстана Рустам Минниханов

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 10 октября прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, передает Nuz.uz.

Поездка главы Татарстана займет два дня. Как сообщает его пресс-служба, вместе с Рустамом Миннихановым прибыли руководители крупных предприятий и компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с Узбекистаном.

В программе визита – встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым и с руководителями различных ведомств. Планируется посещение ряда предприятий, включая шинный завод в Ангрене.

Также Рустам Минниханов будет присутствовать на церемонии открытия филиала Казанского федерального университета в Джизакской области.

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