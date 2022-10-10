На западе Ирана силовики применили огнестрельное оружие для разгона антиправительственных акций

CentralAsia (CA) - В социальных сетях появились многочисленные сообщения о том, что силовики в западной иранской провинции Курдистан использовали боевые патроны для разгона антиправительственных демонстраций, которые проходят по всей стране уже четвертую неделю, пишет Аljazeera.

#مهم #فوری

این وضعیت الان شهر #سنندج در استان کردستان کشور ایران هست

اگه سوزنی شرف هست

صدای مردم مظلوم کرد باشید دارن زاهدانی دیگه خلق میکنن#مهسا_امینی pic.twitter.com/TgIG1OL1Kq — ژان . ميشل . پائولی (@PaoliJeanMichel) October 10, 2022

В частности, в соцсетях выкладывают видео из административного центра Курдистана города Санандадж, на которых слышна стрельба.

Также в соцсетях публикуют фото и видео погибших минувшей ночью от огнестрельного оружия участников протестов.

Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после того, как была задержана полицией нравов в Тегеране за «неподобающее» ношение хиджаба. За несколько дней протесты охватили многие регионы исламской республики и все крупнейшие города страны.

Между протестующими и силовиками происходят ожесточенные столкновения. По оценкам правозащитников уже десятки протестующих были убиты. Как пишет издание The Guardian, в последние дни правоохранительные органы Ирана задерживают учащихся школ прямо в учебных заведениях, так как старшеклассники и старшеклассницы стали активно принимать участие в протестах.