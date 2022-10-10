На западе Ирана силовики применили огнестрельное оружие для разгона антиправительственных акций

- Азия и мир, политика
- 13:06, 10 октября 2022
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CentralAsia (CA) - В социальных сетях появились многочисленные сообщения о том, что силовики в западной иранской провинции Курдистан использовали боевые патроны для разгона антиправительственных демонстраций, которые проходят по всей стране уже четвертую неделю, пишет Аljazeera.
#مهم #فوری— ژان . ميشل . پائولی (@PaoliJeanMichel) October 10, 2022
این وضعیت الان شهر #سنندج در استان کردستان کشور ایران هست
اگه سوزنی شرف هست
صدای مردم مظلوم کرد باشید دارن زاهدانی دیگه خلق میکنن#مهسا_امینی pic.twitter.com/TgIG1OL1Kq
В частности, в соцсетях выкладывают видео из административного центра Курдистана города Санандадж, на которых слышна стрельба.
Также в соцсетях публикуют фото и видео погибших минувшей ночью от огнестрельного оружия участников протестов.
Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после того, как была задержана полицией нравов в Тегеране за «неподобающее» ношение хиджаба. За несколько дней протесты охватили многие регионы исламской республики и все крупнейшие города страны.
Shiraz, gestern Abend. 9. Oktober. #IranProtests2022 #IranRevolution2022 pic.twitter.com/QUDVZHyWSq— Shoura Hashemi (@ShouraHashemi) October 10, 2022
Между протестующими и силовиками происходят ожесточенные столкновения. По оценкам правозащитников уже десятки протестующих были убиты. Как пишет издание The Guardian, в последние дни правоохранительные органы Ирана задерживают учащихся школ прямо в учебных заведениях, так как старшеклассники и старшеклассницы стали активно принимать участие в протестах.
Iran protests live updates— Iran protests 2022, Mahsa amini ,اخبار اعتراضات (@botinkurdistany) October 10, 2022
کرمانشاه
یکشنبه 17مهر
مرگ بر دیکتاتور#کرمانشاه #شیراز #تهران #Tehran #سنندج#MahsaAmin #Mahsa_Amini #مهسا_امينى #IranProtests2022 #Sanandaj #بلوچستان #رشت #IranProtest #کرماشان pic.twitter.com/i1L0MGoXIO
This is totally unacceptable #Iran. pic.twitter.com/TVJA8aFifC— Fazila Baloch🌺☀️🏳 (@IFazilaBaloch) October 10, 2022