Монголия и ЕС провели второй политический диалог в Брюсселе

CentralAsia (MNG) - Второй Политический диалог между Монголией и Евросоюзом состоялся 7 октября в Брюсселе.

Диалог проходил под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Мөнхжин Батсумбэрэл и заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

В ходе диалога стороны выразили свое мнение по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и обсудили вопросы, касающиеся актуальных глобальных вызовов, таких как изменение климата и энергетический кризис.

Политический диалог является важным механизмом для эффективной реализации «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Монголией и Европейским союзом», и стороны договорились провести следующий диалог в 2023 году в Улан-Баторе.

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