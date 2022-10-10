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В Узбекистане ожидается сухая и теплая погода

CentralAsia (UZ) -  Метеорологи обещают в Узбекистане теплое начало недели без дождей. Причиной хорошей погоды станет ослабление периферии антициклона, пришедшего в республику на прошлой неделе.

10 октября температура воздуха будет находиться в пределах 23-25 градусов, осадков не ожидается. По северу республики и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, сообщает Узгидромет.

До 14 октября по республике будет так же сухо и тепло. По ночам ожидается прохладная температура в районе 7-10 градусов, однако днем воздух постепенно прогреется до 25-28 градусов, что немного выше средних климатических норм.

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