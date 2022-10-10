В Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Тернополье, Харькове и других городах Украины сообщили о взрывах и ударах по критической инфраструктуре. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Утром 10 октября города по всей территории Украины подверглись обстрелам. СМИ и местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Хмельницком, Житомире, Тернополе, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Конотопе, Одессе и Днепре.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил в обстрелах Россию. По его словам, с утра российские войска выпустили по Украине 75 ракет. 41 из них была сбита украинскими средствами противовоздушной обороны. Судя по сообщениям, обстрелы территорий Украины продолжаются.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по центральному Шевченковскому и Соломенскому районам. До этого город последний раз обстреливали в конце июня. По данным местных телеграм-каналов, в столице Украины были слышны как минимум пять взрывов. Сообщается о работе ПВО в Киевской области.

Как сообщила Национальная полиция Украины, результате обстрела Киева погибли пять человек, еще 12 получили ранения. В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов заявил, что по состоянию на 8:45 в результате обстрела Шевченковского района погибли восемь человек и 24 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей городов, подвергшихся ударам, не покидать укрытий.

Как сообщают украинские СМИ, в Киеве и Хмельницком снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, во Львове, Харькове и Житомирской области — энергетической инфраструктуры. Центральные улицы столицы перекрыли правоохранители. Движение поездов киевского метро остановлено, станции работают как укрытия для граждан. Кличко также призвал местных жителей во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не выезжать в город без необходимости. Киевские школы отменили даже дистанционные занятия.

ТАСС утверждает, что взрывы среди прочего произошли на Владимирской улице Киева, где находится здание Службы безопасности Украины. Во Львове и Харькове после обстрела пропал свет. «Украинские железные дороги» сообщают о повреждении контактной сети на западе Украины и возможной задержке поездов.

За два дня до обстрелов украинских городов на Крымском мосту в Керченском проливе взорвалась фура. Владимир Путин назвал случившееся терактом, обвинив в нем Украину. В результате были разрушены как минимум два пролета одной из веток автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на взрыв может быть только «прямое уничтожение террористов».

После взрыва Крымского моста в Минобороны РФ назначили нового командующего российским вторжением в Украину. На эту должность Сергей Шойгу утвердил генерала армии Сергея Суровикина. Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по украинской инфраструктуре, в том числе гражданской. В статьях о назначении Суровикина в провластных СМИ сообщается, что в армии он известен под прозвищем Генерал Армагеддон, которое ему якобы присвоили «за умение действовать нестандартно и жестко».