Зеленский просит созвать срочное заседание G7 из-за ракетных ударов России по Украине

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече с G7. На встрече запланировано его выступление.

«Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление»,— написал Владимир Зеленский в своем Twitter.

Как позже сообщили в офисе президента Украины, срочное заседание G7 должно пройти во вторник, 11 октября.

Agreed with Chancellor @OlafScholz of 🇩🇪 holding presidency of #G7 on an urgent meeting of the Group. My speech is scheduled, in which I'll tell about the terrorist attacks by RF. We also discussed the issue of increasing pressure on RF & aid in restoring damaged infrastructure.