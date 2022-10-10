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Зеленский просит созвать срочное заседание G7 из-за ракетных ударов России по Украине
Предыстория: В Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Тернополе, Харькове и других городах Украины сообщили о взрывах и ударах по критической инфраструктуре. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече с G7. На встрече запланировано его выступление.

«Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление»,— написал Владимир Зеленский в своем Twitter.

Как позже сообщили в офисе президента Украины, срочное заседание G7 должно пройти во вторник, 11 октября.

  • Утром 10 октября города по всей территории Украины подверглись обстрелам. СМИ и местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Хмельницком, Житомире, Тернополе, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Конотопе, Одессе и Днепре.

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  • Зеленский просит созвать срочное заседание G7 из-за ракетных ударов России по Украине
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