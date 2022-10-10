Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что накануне по неофициальным каналам его «предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины». По его словам, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

«Формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки»,— сообщил Лукашенко на совещании с военными и силовиками.

Он уточнил, что договоренность с Путиным была достигнута при личной встрече после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства»,— сказал президент Белоруссии

Он утверждает, что в Украине «не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии». «Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел»,— уверяет Александр Лукашенко. Каких-либо подтверждений тому он не привел.

Комментируя информацию о возможных ударах со стороны Украины, белорусский президент сказал: «Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории»,— пригрозил Лукашенко.

Ранее он неоднократно говорил, что белорусские военные не участвуют в военной операции в Украине. На прошлой неделе Александр Лукашенко сообщил, что Украина стянула к белорусской границе до 15 тыс. военнослужащих, которые там оборудуют блокпосты и огневые позиции. Минобороны Белоруссии заявило о готовности к вооруженной защите Союзного государства. Ведомство может привлечь 500 тыс. военнообязанных. Вчера, 9 октября, погранкомитет Белоруссии заявил, что Украина взорвала почти все мосты на границе двух стран.