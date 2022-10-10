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В Украине из-за ракетных ударов повреждено 11 объектов инфраструктуры
Предыстория: В Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Тернополе, Харькове и других городах Украины сообщили о взрывах и ударах по критической инфраструктуре. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  В Киеве и еще восьми областях Украины в результате обстрелов повреждено 11 важных объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он призвал граждан подготовиться к перебоям с электричеством, водоснабжением и связью.

В частности, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли в трех районах Киевской области. Глава областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что несколько человек погибли.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что под прицелом оказались энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой области, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины. В частности, только в Киевской области ПВО сбила шесть ракет, но есть попадания в ТЭЦ.

«Укрэнерго» сообщает, что энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений. Также сообщается, что в связи с массированными обстрелами возможны перебои со светом на всей территории Украины.

Сегодня, 10 октября, с самого утра ведутся обстрелы территории Украины, воздушная тревога объявлена по всей стране. Перебои со светом и водой зафиксированы в нескольких городах и областях. Все школы на Украине перевели на дистанционное обучение.

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