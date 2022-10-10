Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину

CentralAsia (CA) - Посольство США на фоне ракетных обстрелов обратилось к американским гражданам, которые находятся в Украине. Посольство попросило их укрыться на время обстрелов и покинуть страну, когда это будет возможно.

«Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя возможный наземный транспорт, когда это будет безопасно»,— сказано в сообщении посольства.

Ракетные удары по украинской территории начались сегодня, 10 октября. Власти Украины сообщали о раненых и погибших мирных жителях. В части областей наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью. В стране повреждено 11 объектов критически важной инфраструктуры.