Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину

- Азия и мир, политика
- 16:05, 10 октября 2022
- Просмотров: 2512 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Посольство США на фоне ракетных обстрелов обратилось к американским гражданам, которые находятся в Украине. Посольство попросило их укрыться на время обстрелов и покинуть страну, когда это будет возможно.
«Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя возможный наземный транспорт, когда это будет безопасно»,— сказано в сообщении посольства.
Ракетные удары по украинской территории начались сегодня, 10 октября. Власти Украины сообщали о раненых и погибших мирных жителях. В части областей наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью. В стране повреждено 11 объектов критически важной инфраструктуры.