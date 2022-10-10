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В Астане на этой неделе пройдут три саммита

CentralAsia (KZ) -  В столице Казахстана 13-14 октября пройду три саммита – саммит глав государств СНГ, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и «Центральная Азия – Россия».

Так, 13 октября в Астане (Казахстан) пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

СВМДА – это международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.

По данным МИД Казахстана, на СВМДА прибудут 11 президентов.

«Это Азербайджан, Ирак, Иран, Катар, Кыргызстан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Вьетнам на уровне вице-президента, от Китая - заместитель председателя КНР», - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге.

Также, по его словам, планируется участие президента Беларуси Александра Лукашенко в качестве наблюдателя СВМДА.

14 октября пройдет заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством Казахстана. Ожидается участие лидеров стран СНГ кроме Молдовы и Украины.

Также в этот день пройдет первый саммит в формате «Центральная Азия - Россия».

Форум проводится в честь 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами.

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