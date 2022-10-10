У России и стран ОДКБ нет разногласий, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - У России и ее союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прошлой неделе Кыргызстан отменила учения с миротворческими силами ОДКБ. Армения и Казахстан отказалась в них участвовать.

Во время пресс-колла Песков ответил отрицательно на вопрос о том, означает ли решение трех стран о наличии серьезных разногласий среди членов ОДКБ: «Нет». Он подтвердил, что Владимир Путин планирует на этой неделе посетить Астану, где проведет «целую серию двусторонних встреч». В частности, по словам Пескова возможна встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который также приглашён в Астану.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан

Учения стран ОДКБ «Нерушимое братство» должны были пройти в городе Балыкчы Иссык-Кульской области 10–14 октября. Причины их отмены Кыргызстан не назвала.