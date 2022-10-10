Нобелевскую премию по экономике дали за исследования банков

CentralAsia (CA) - Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2022 год удостоены американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг «за исследование банков и финансовых кризисов».

Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, открытия этих ученых помогли обществу лучше справляться с финансовыми кризисами и внесли вклад в наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследований заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков.

В начале 1980-х годов эти специалисты заложилбеи основу для современных исследований о значении банков для стабильности финансовой системы и того, как снизить их уязвимость во время финансового кризиса, чтобы он не усугубился.

Чтобы экономика работала, сбережения должны во что-то инвестироваться. Однако здесь есть конфликт интересов: вкладчики хотят иметь быстрый доступ к своим деньгам, в то время как предприятия должны знать, что их не заставят досрочно погашать кредиты. В своих исследованиях Даймонд и Дибвиг показывают, как банки решают эту проблему, позволяя вкладчикам забрать средства, когда они того пожелают, а также предлагая заемщикам долгосрочные кредиты.

При этом они обратили внимание на уязвимость банков, если на фоне кризиса вкладчики одновременно пожелают забрать свои деньги. Чтобы не произошло краха кредитного учреждения в результате массового оттока средств, специалисты предложили страхование депозитов правительством.

Даймонд указал на еще одну социально важную функцию банков. Будучи посредниками между вкладчиками и заемщиками, банки точнее оценивают кредитоспособность заемщиков (его способность полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором), а также способны обеспечить более выгодные инвестиции.

Бернанке изучил Великую депрессию 1930-х годов и пришел к выводу, что крах банков стал основным фактором того, что кризис затянулся. Информация о заемщиках была утрачена, и ее нельзя было быстро восстановить. Таким образом, снизилась способность общества выгодно инвестировать сбережения.

3 октября Нобелевской премии в номинации «физиология и медицина» удостоился шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

4 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Им присудили премию за исследования в квантовой механике, в частности, за эксперименты с фотонами и открытия в квантовой информатике.

5 октября Нобелевскую премию по химии за разработку инструментария для создания молекул и достижения в биоортогональной химии и «клик-химии» отдали Каролин Бертоцци (США), Мортену Мелдалу (Дания) и Барри Шарплессу (США).

6 октября лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Шведская академия присудила ей «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».

7 октября Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из России, Украины и Белоруссии. Награду получили российский центр «Мемориал», белорусский активист Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод».