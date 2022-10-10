В России за сутки выявили 15,6 тыс. случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России опустился до значений начала августа и составил почти 15,7 тысячи случаев, скончались 96 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных в понедельник данных оперативного штаба.

«В РФ выявлен 15 661 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 28,8%», - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ, снижение - в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 18 819 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 3 158. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с 9 августа, когда было зарегистрировано около 17 тыс. заболевших, однако тогда отмечался рост заболеваемости. Сейчас суточная заболеваемость второй день подряд держится на уровне менее 20 тыс. случаев.

За минувшие сутки скончались 96 человек, накануне сообщалось о 102 умерших.

«Выздоровели за сутки 24 819 человек, или на 13,8% меньше в сравнении с 9 октября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 218 993 случая заражения коронавирусом, 388 295 умерших и 20 439 043 выздоровевших.