Путин заявил, что ракетные удары по Украине — ответ на акты «терроризма»

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза. Он заявил, что взрыв на Крымском мосту 8 октября — это теракт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры. Заказчиками он назвал власти Украины, которые «давно используют террористические методы». Также он заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток».

«Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками»,— сказал президент. По его словам, СБУ совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС. Атаки на Запорожскую АЭС он назвал «атомным терроризмом». «Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно»,— подчеркнул президент.

Он заявил, что по предложению Минобороны и плану Генштаба в ответ на атаки на российскую инфраструктуру, был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Владимир Путин предупредил, что «в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз».

Путин заявил, что Украина пыталась подорвать один из участков газопровода «Турецкий поток». Президент РФ не привел подробностей.

«Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток»,— сказал Путин.

Российский лидер также утверждает, что Украина совершила три «теракта» на Курской АЭС.

«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции»,— сказал он.

Ракетные удары по территории Украины начались сегодня, 10 октября. Сообщалось о падении ракет в Киеве, Днепре, Житомирской области, Одессе, Харькове. Власти Украины заявили о повреждениях 11 объектов критической инфраструктуры, а также о раненых и погибших мирных жителях. В части областей наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью. Все украинские школы переведены на дистанционное обучение.