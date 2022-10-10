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Лукашенко поручил разместить в Белоруссии «не одну тысячу» российских военных
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Предыстория: Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил силовикам, что нужно принять и разместить российских военных. По его словам, «это будет не одна тысяча человек». Это решение принято в рамках развертывания двумя странами региональной группировки войск.

Свое поручение Лукашенко высказал на совещании с военными и силовиками. Он отметил, что нужно все сделать «без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки».

«Вы знаете, что у них (у России) хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану»,— сказал он главе Минобороны Белоруссии Виктору Хренину.

О том, что Россия и Белоруссия договорились о развертывании региональной группировки войск, Александр Лукашенко сообщил сегодня, 10 октября. Он утверждает, что согласовал это решение на личной встрече с Владимиром Путиным. Какой будет численность группировки и где ее разместят, неизвестно. Белорусское Минобороны на прошлой неделе заявило о готовности к вооруженной защите Союзного государства. Ведомство готово привлечь 500 тыс. военнообязанных.

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