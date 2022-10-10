Касым-Жомарт Токаев встретился в генсеком ОДКБ Станиславом Зась

Станислав Зась и Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, говорится в сообщении.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.

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