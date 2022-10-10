экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Касым-Жомарт Токаев встретился в генсеком ОДКБ Станиславом Зась
Станислав Зась и Касым-Жомарт Токаев
Станислав Зась и Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, говорится в сообщении.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Центральный банк Монголии назвал управление долгом «задачей номер один»
  • Зеленский просит созвать срочное заседание G7 из-за ракетных ударов России по Украине
  • ISW: Российские войска продолжают занимать оборонительные позиции в Херсонской области (карта военных действий в Украине)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com