Минобороны России сообщило о поражении всех целей при ударах по Украине

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CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило об успешном нанесении ударов по целям на территории Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В той части сводки министерства, в которой говорится о районах непосредственного проведения военной «спецоперации», отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по шести пунктам управления украинскими вооруженными силами в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой народной республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области. Также российские военные нанесли удары по 52 украинским артиллерийским подразделениям, расположенным на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143 районах.

«Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко ДНР; Новоалександровка Запорожской области; Березнеговатое Николаевской области. В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство сообщило, что за минувшие сутки над Херсонской областью был сбит украинский истребитель МиГ-29, средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над ДНР и Херсонской областью. «Также сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS <...> и три противорадиолокационных ракеты HARM», — говорится в сводке.

Ракетные удары по территории Украины начались сегодня, 10 октября. Сообщалось о падении ракет в Киеве, Днепре, Житомирской области, Одессе, Харькове. Власти Украины заявили о повреждениях 11 объектов критической инфраструктуры, а также о раненых и погибших мирных жителях. В части областей наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью. Все украинские школы переведены на дистанционное обучение.