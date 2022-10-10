Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 229 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:56, 10 октября 2022
- Просмотров: 1184
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 октября.
личного состава - около 62870 (+370) человек,
танков - 2495 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 5149 (+16) ед,
артиллерийских систем - 1486 (+9) ед,
РСЗО - 353 (+5) ед,
средства ПВО - 181 (+1) ед,
самолетов - 267 (+1) ед,
вертолетов - 235 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11),
крылатые ракеты - 249 (+2),
корабли / катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед,
специальная техника - 136 (+0).
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.