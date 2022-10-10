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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 229 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 октября.

личного состава - около 62870 (+370) человек,

танков - 2495 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 5149 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1486 (+9) ед,

РСЗО - 353 (+5) ед,

средства ПВО - 181 (+1) ед,

самолетов - 267 (+1) ед,

вертолетов - 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11),

крылатые ракеты - 249 (+2),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед,

специальная техника - 136 (+0).

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