Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 229 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:56, 10 октября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 октября. личного состава - около 62870 (+370) человек, танков - 2495 (+9) ед, боевых бронированных машин - 5149 (+16) ед, артиллерийских систем - 1486 (+9) ед, РСЗО - 353 (+5) ед, средства ПВО - 181 (+1) ед, самолетов - 267 (+1) ед, вертолетов - 235 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11), крылатые ракеты - 249 (+2), корабли / катера - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед, специальная техника - 136 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia