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Посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть Украину
Предыстория: В Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Тернополе, Харькове и других городах Украины сообщили о взрывах и ударах по критической инфраструктуре. Видео, фото

CentralAsia (KZ) -  Посольство Казахстана в Киеве выпустило обращение к своим гражданам в свете ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины. Ведомство призвало казахстанцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и по возможности покинуть страну.

«В связи с участившимися нападениями на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей территории Украины посольство Республики Казахстан призывает своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а находящихся в стране не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в бомбоубежищах»,— сказано в обращении посольства Казахстана в Telegram.

Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам выступило посольство США.

Ракетные удары по территории Украины начались сегодня, 10 октября. Сообщалось о падении ракет в Киеве, Днепре, Житомирской области, Одессе, Харькове. Власти Украины заявили о повреждениях 11 объектов критической инфраструктуры, а также о раненых и погибших мирных жителях. В части областей наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью. Все украинские школы переведены на дистанционное обучение.

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