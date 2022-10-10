Месть за мост. Что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны,— «Страна»

CentralAsia (CA) - С утра 10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине - таких не было даже в первые дни войны, пишет «Страна».

Главной их жертвой стали объекты энергетики, и значительная часть страны до сих пор без света. И теперь Украине грозят веерные отключения.

Ракеты также впервые били по самому центру Киева.

Путин заявил, что все это - ответ на украинские «теракты» по подрыву Крымского моста, а также на территории России, Кроме того, он обвинил Украину в попытке вывести из строя газопровод «Турецкий поток».

Но, судя по всему, мы имеем дело с абсолютно новой - хотя и ожидаемой реальностью. Которая в преддверии зимы несет для Украины очень серьезные вызовы.

«Страна» разбиралась в том, что произошло и какие будут последствия.

Удар по украинской энергетике

Итак, сегодня Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры.

Но были отдельные прилеты и по объектам, никак с ней не связанным - например, на улице Владимирской в Киеве, где снаряд попал на перекресток в нескольких кварталах от главного офиса СБУ и разгромил детскую площадку в парке Шевченко. Или же прилет ракеты под «мост Кличко» в Киеве (в российских телеграмм-каналах писали, что ракеты упали на центр Киева после того, как их сбила украинская система ПВО, но каких-либо подтверждений этим заявлениям нет).

География максимально обширная - взрывы прогремели в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Днепре, Кривом Роге, Харькове, Конотопе, Одессе, Кременчуге.

Попадания были по ТЭЦ, электростанциям, подстанциям.

Полностью или почти полностью без света, по последним данным ГосЧС, остались Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области. Также сообщалось о полном отсутствии света и воды в Хмельницком. В остальных регионах энергоснабжение работает с перебоями.

Повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми областях и в Киеве.

Официальной информации нет, но судя по географии обстрелов, в столице били по ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, подстанции 110 Вокзальная, Дарницкой ТЭЦ. Также, видимо, поражена или повреждена крупнейшая в Украине Криворожская ТЭС. А местные власти заявили, что были прилеты и по Бурштынской ТЭС на западной Украине.

Источник "Страны", близкий к Минэнерго, сообщил, что на Бурштынской ТЭС повреждено распределительное устройство (ОРУ) и это, а также удары по подстанциям по всей Украине, создает огромные проблемы для всей украинской энергосистемы.

«Ситуация очень серьезная, может возникнуть дефицит мощности 1 гигаватт из за чего в пиковые часы вечером могут быть веерные отключения. В Киеве есть повреждения ТЭЦ 5 и 6, сильное задымление, скорее всего, горят склады с мазутом. Это резервное топливо, сейчас не используется. Самое плохое, что повреждено много подстанций по всей Украине от подстанций Укрэнерго до подстанций облэнерго. Во многих городах и районах нет света и воды», - сообщает источник.

О возможности веерных отключений уже предупредил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который призвал в связи с этим украинцев ограничить потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузке с 17-00 до 22-00.

С аналогичными призывами обратился и президент Украины, и местные власти. Во многих городах начали отключать вечернее освещение, останавливать энергоемкие промышленные предприятия.

Практически полностью без света находится Харьков, где сообщали о поражении трех объектов энергетики. В Киевской области уже предупредили об отключении от электроэнергии граждан и предприятия на 2 часа. В ряде регионов наблюдаются проблемы с мобильной связью и с интернетом.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, резервные мощности, на которые была переключена Харьковская станция после прошлых ударов, оказались уязвимыми.

По данным украинского командования, всего по Украине с утра запустили 83 крылатых ракеты, из которых сбито было 43 (то есть, более половины). Кроме того, были налеты "Шахидов" с территорий Крыма и Беларуси.

По информации Нацполиции погибли 11 человек, из них пять в Киеве. Более 80 пострадавших. По всей стране тушат более 30 пожаров. Все школы Украины до пятницы закрылись на дистанционное обучение. Поезда из-за ударов по подстанциям меняют графики, задерживаются и переходят на дизельные тепловозы.

Если сравнивать с первым днем войны, то, скорее всего эта ракетная атака была наиболее массированной за весь период российского вторжения в Украину.

Параллелей с первыми днями войны довольно много - как и тогда, в Киеве начали закрываться рестораны. В том числе и Макдональдс. Сегодня в столице на время обстрелов остановилось и метро, а станции стали использоваться как укрытия.

Также начался потребительский ажиотаж. На заправках скопились очереди, а в магазинах люди скупают товары, опасаясь, что будет как в первый день войны, когда многие магазины закрылись.

Но основной урон понесла энергетика. Насколько большой и когда его смогут ликвидировать?

«Это первый удар такого масштаба по украинской энергосистеме. На ликвидацию последствий, по его оценкам, может уйти несколько дней, в течение которых возможны веерные отключения, прежде всего бизнеса, чтобы обеспечить население и водоканалы. Укрзализниця сейчас переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу. Опасность в том, что, помимо ударов по крупным объектам энергетики, есть массовые повреждения подстанций», - сказал «Стране» Юрий Корольчук.

«Массовое повреждение подстанций привело к тому, что Харьковская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Львовская области сидят без света, частично без воды и связи»,- говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

По его словам, этот удар на практике демонстрирует то, о чем предупреждали эксперты, говоря о возможном энергетическом коллапсе зимой.

Минэнерго уже заявило о приостановке экспорта электроэнергии в Европу для стабилизации энергосистемы.

Очевидно, что с последствиями сегодняшнего удара Украина справится в течение нескольких дней, хотя в отдельных случаях понадобится и больше времени. Однако, если такие обстрелы будут повторяться более-менее регулярно, это станет очень большой проблемой для Украины. Особенно накануне зимы.

Почему Россия нанесла удар?

Российское руководство уже заявило, что сегодняшняя массированная атака - это ответ на подрыв Крымского моста, в чем Путин вчера обвинил Украину.

Сегодня он повторил ту же мысль, обвинив Украину в попытках атаковать Курскую АЭС и взорвать газопровод "Турецкий поток".

«Киевский режим своим действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическим формированиями... Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», - заявил российский президент.

Он сказал, что в случае новых «терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».

О том, что Крымский мост могла взорвать Украина накануне заявляла не только Россия, но и западные СМИ. Также Киев на уровне президента, МИД или силовых ведомств ни разу не опровергал (хотя и не подтверждал) своей причастности. Но активно радовался подрыву моста.

После удара по мосту в России шли призывы к властям дать ответ и нанести массированные удары по украинской инфраструктуре. Что и произошло. И вызвало прилив энтузиазма среди сторонников войны. Главные их спикеры (Кадыров, Медведев, Аксенов) теперь заявляют, что, мол, "наконец-то "спецоперация" пошла в нужном направлении".

«Вот теперь я на все 100% доволен проведением СВО», - написал Рамзан Кадыров.

Однако, стоит напомнить, что разговоры о намерениях России наносить удары по критической инфраструктуре Украины начались еще до подрыва Крымского моста. И украинские, и западные, и российские аналитики предполагали, что накануне зимы Россия будет наносить удары по украинской энергетике, чтоб оставить города Украины к зиме без света, воды и тепла, дезорганизовав таким образом украинский тыл и повысив для Западу стоимость дальнейшей поддержки Украины.

Поэтому, скорее всего, Крымский мост стал лишь удобным поводом для России осуществить давно задуманный удар, подав его как "ответку".

Скорее всего и следующие удары, которые будут наноситься по инфраструктуре, будут подаваться именно таким образом - как ответ на удары по российской территории либо на удары по тылам российских войск в захваченных украинских регионах, аннексию которых объявила Россия - например, по Херсону или по Донецку (тем более, что такие удары ВСУ наносят регулярно).

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сегодня был «первый эпизод». «Будут и другие», - написал он.

Реакция Украины и Запада

Удары по инфраструктуре Украины выполняют для РФ вполне очевидную военно-политическую задачу. С одной стороны это дезорганизация тыла, с другой - демонстрация, что российская армия может "вогнать в каменный век" Украину. А значит, нужно соглашаться на российские условия и возвращаться к переговорам.

Сигнал этот не только для Украины, но и для Запада.

Какой будет на него ответ.

Украинские ведомства и официальные спикеры уже заявили, что за российскую атаку отомстят.

«Террористические действия РФ направлены против мирного гражданского населения. Враг будет наказан за боль и смерть, которые принес на нашу землю! Мы отомстим», - говорится на Facebook-странице министерства.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что будет «жесткий ответ» и пострадают «поколения россиян».

«На каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы. Отвечать будут целые поколения россиян», - написал Ермак в телеграм-канале.

Запад осудил атаки. Пообещал и дальше оказывать всю необходимую военную и прочую помощь Украине. А Германия пообещала уже в ближайшее время поставить в Украину систему ПВО (впрочем, ее поставка готовилась уже давно - еще до сегодняшнего удара).

В Украине надеются, что теперь Запад введет новые санкции и увеличит поставки оружия. В том числе и тех вооружений, которые ранее поставлять он не хотел (например, дальнобойных ракет, чтоб была возможность нанести удары и по российским городам).

Так, советник Офиса президента Алексей Арестович надеется, что теперь, "в течение 2-3 дней", Запад примет новые санкции против России, а также увеличит номенклатуру поставляемого оружия. Также он надеется, что затихнут голоса тех на Западе, кто призывает к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что реакция Запада на нынешний массированный удар по Украине действительно будет очень важным индикатором его нынешних настроений и отношения к войне. Отреагирует ли он так, как ожидает Арестович - то есть усиленными поставками оружия и отказом от любых переговоров? Либо даст понять, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию с РФ?

Напомним, что в последние дни из уст разных спикеров на Западе звучат призывы к началу переговорного процесса с Россией об окончании войны.

Об этом заявил Дональд Трамп и Илон Маск.

«Сейчас мы имеем войну между Россией и Украиной, с потенциальной смертью сотен тысяч людей. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы закончим Третьей мировой войной», - заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.

А турецкие СМИ сообщили, что Анкара планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны - США, Францию, Германию и Британию. План уже передан США по частным каналам.

"Первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в Вашингтоне очень позитивны. Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога. Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что нужно прийти к миру без применения тактического ядерного оружия", - говорится в публикации.

Вчера турецкие власти подтвердили, что такой проект существует. И предположили, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами может стать Стамбул.

Кроме того, о необходимости переговоров высказался глава минобороны Румынии Василе Дынку. По его мнению, "страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией".

Он полагает, что Украина в одиночку не сумеет договориться с Москвой, поскольку "политический класс в Украине" в настоящее время не может взять на себя ответственность за "потерю территорий, в конечном итоге, несправедливую потерю территорий".

При этом у российской стороны сохраняются ресурсы для затягивания боевых действий, считает министр. "Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замораживанием конфликта, переговоры все равно принесут больше пользы, чем то, что происходит сейчас - уничтожение человеческих жизней и имущества", - сказал Дынку.

Эти заявления еще вчера вызвали крайне негативную реакцию украинских властей, а сегодня она была усилена ракетными ударами.

Как массированная атака повлияет на настроения на Западе?

С одной стороны, она может заглушить голоса "миротворцев" и привести к расширению поставок оружия. Ведь если идет такая эскалация, если украинские города находятся под массированными обстрелами, то о каких мирных переговорах вообще можно говорить?

С другой стороны, массированные атаки показывают, что Украина действительно может столкнуться ближе к зиме с масштабным энергетических коллапсом, что прямо повлияет на возможности страны вести успешные боевые действия на фронте. И это добавляет аргументов "партии мира".

Ключевым индикатором в какую сторону развернутся настроения, повторимся, будет практическая реакция Запада на этот удар. Будут ли страны НАТО, например, поставлять дальнобойные ракеты для ответных ударов по российским городам и по Крыму? Или вводить какие-то особо жесткие санкции? Или же ограничатся словесным осуждением?

Ответы на эти вопросы будут очень показательными с точки зрения понимания будущего развития событий.