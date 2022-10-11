Первый иностранный Boeing 737 MAX Монголии приземлился в Китае после четырехлетнего перерыва

CentralAsia (MNG) - Boeing 737 MAX, эксплуатируемый монгольскими авиалиниями MIAT, недавно приземлился в Гуанчжоу, Китай, что стало первым коммерческим рейсом модели в Китай почти за четыре года. Этот тип самолета был заземлен в Китае в марте 2019 года.

Согласно данным FlightRadar24, рейс MIAT Монгольских авиалиний туда и обратно с пассажирами между Улан-Батором и Гуанчжоу приземлился в южном китайском городе в 8:18 по местному времени в понедельник. MIAT Монгольские авиалинии запланировали повторный рейс на 737 Max 17 и 24 октября. Оба рейса указаны на сайте перевозчика.

Самолет Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером EI-MNG вылетел рейсом OM235 в Китай 10 октября 2022 г. Согласно истории полетов, найденной на сайте Flightradar24.com, самолет вылетел из международного аэропорта Чингисхан (UBN) в Монголии в 20:47 (UTC) и приземлился в международном аэропорту Гуанчжоу Байюнь (CAN) в Китае около 12:15. (UTC)

Что происходит с повторной сертификацией самолетов Boeing 737 MAX?

Китай был первой страной, которая приземлила самолет MAX после двух смертельных авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии, унесших жизни 346 человек в 2018 и 2019 годах. Страна является одним из последних крупных государств, которые еще не одобрили самолет Boeing 737 MAX для коммерческого использования.

В сентябре 2022 года Управление гражданской авиации Китая (CAAC) организовало встречу с Boeing в Чжоушане, чтобы обсудить возвращение MAX.

Хотя CAAС рассмотрел изменения, внесенные производителем, и оценил ряд дополнительных улучшений, регулирующий орган не назвал дату возвращения самолета в небо Китая.

По состоянию на июль 2022 года количество недоставленных самолетов MAX у Boeing составляло примерно 290, половина из которых была построена для доставки китайским авиакомпаниям.

Однако 15 сентября 2022 года Boeing объявил о планах перепродавать некоторые самолеты 737 MAX, построенные для китайских клиентов, но которые не могут быть доставлены, поскольку авиационный регулятор страны не разрешил этим самолетам летать.

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