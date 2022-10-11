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«Мы будем на стороне Украины. Военное подкрепление уже в пути», - заявили в посольстве ЕС в Монголии

CentralAsia (MNG) -  10 октября 2022 года около 06:00 по местному времени украинская полиция сообщила, что в результате ракетного обстрела россиянами в столице Украины более 10 человек погибли и 60 получили ранения.

Также сообщается, что под удар попало здание, в котором располагался немецкий визовый центр в Киеве, и гражданская инфраструктура. Кроме того, западные страны решительно осудили нападение России.

Посольство Евросоюза в Монголии на своей официальной странице в Twitter заявило: «Россияне атаковали мирных жителей в Киеве и других городах Украины, что невозможно в 21 веке. Этот инцидент неприемлем. Мы будем на стороне Украины. Военное подкрепление уже в пути».

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