«Мы будем на стороне Украины. Военное подкрепление уже в пути», - заявили в посольстве ЕС в Монголии

CentralAsia (MNG) - 10 октября 2022 года около 06:00 по местному времени украинская полиция сообщила, что в результате ракетного обстрела россиянами в столице Украины более 10 человек погибли и 60 получили ранения.

Также сообщается, что под удар попало здание, в котором располагался немецкий визовый центр в Киеве, и гражданская инфраструктура. Кроме того, западные страны решительно осудили нападение России.

Посольство Евросоюза в Монголии на своей официальной странице в Twitter заявило: «Россияне атаковали мирных жителей в Киеве и других городах Украины, что невозможно в 21 веке. Этот инцидент неприемлем. Мы будем на стороне Украины. Военное подкрепление уже в пути».

Оросууд #Киев болон Украины бусад хотуудад энгийн иргэд рүү дайрсан нь 21-р зуунд байж боломгүй зүйл. Энэ үйл явдлыг хүлээн зөвшөөрч болохгүй.



Бид 🇺🇦Украины талд байх болно. Европын Холбооноос цэргийн нэмэлт хүч очиж яваа. https://t.co/OKcDWNYb3L — EU Delegation to Mongolia (@EUinMongolia) October 10, 2022

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