Джордж Дж. Фьюри похвалил Монголию за соблюдение прав и свобод человека в сложной ситуации нахождения между двумя гигантами

CentralAsia (MNG) - 10 октября 2022 года Спикер Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Занданшатар Гомбожав и Его Превосходительство г-н Джордж Дж. Фьюри, спикер Сената канадского парламента, находящийся с официальным визитом в нашей стране, провели официальные переговоры в Государственном доме.

В начале переговоров обе стороны подтвердили, что они привержены расширению и укреплению дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Канадой, и что эти отношения будут развиваться в рамках «Широкого партнерства», основанного на общих демократических ценностях права человека, свободы, верховенство закона и гендерное равенство.

Спикер ВГХ Занданшатар Гомбожав подчеркнул, что Канада является важным «третьим соседом» Монголии, а визит Председателя Палаты Сената Дж. Фьюри является весьма значимым событием в продвижении цели вывода двусторонних отношений на уровне «Всеобъемлющего партнерства» и укрепления взаимного доверия.

Спикер Сената канадского парламента Его Превосходительство г-н Джордж Дж. Фьюри подчеркнул свое восхищение опытом Монголии в укреплении демократического и правового управления, соблюдении прав и свобод человека в сложной ситуации, когда страна не имеет выхода к морю и расположена между двумя большими соседями. Его Превосходительство г-н Джордж Дж. Фьюри заявил, что хочет активно развивать отношения и сотрудничество между двумя странами в ближайшем будущем. С этой целью он подчеркнул важность увеличения частоты политических диалогов на высоком уровне.

Кроме того, они взаимно подтвердили важность всемерной поддержки со стороны высших законодательных органов двух стран для обеспечения реализации «Дорожной карты монголо-канадского сотрудничества для всестороннего партнерства» и вывода отношений на новый уровень.

Стороны придают большое значение совместному празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой в 2023 году и договорились организовать в рамках юбилея взаимные визиты, встречи и мероприятия, направленные на расширение отношений между гражданами.

Спикер ВГХ Занданшатар Гомбожав выступил с предложением начать крупный девелоперский проект в рамках установления дипломатических отношений с Канадой как монгольской крупнейшей страной-инвестором. Он выразил заинтересованность в обогащении и развитии сотрудничества в горнодобывающей промышленности, занимающей ведущее место в отношениях между нашими двумя странами, новым содержанием, а также в развитии отношений и сотрудничества в других сферах. Он указал, что есть все возможности для сотрудничества в сфере увеличения канадских инвестиций, обогащения их конкретным содержанием, увеличения номенклатуры экспортно-импортных товаров.Он также попросил изучить возможность снижения ввозных таможенных пошлин на монгольские трикотажные изделия путем заключения соглашения о свободной торговле и выразил намерение наращивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, окружающей среды, образования, связи и информационных технологий. Он также попросил обратить внимание на возможность облегчения выдачи взаимных виз между гражданами в развитии образовательных и экономических отношений.

Спикер Сената парламента Канады Джордж Дж. Фьюри, как человек с большим опытом работы в сфере образования, заявил, что будет уделять особое внимание сотрудничеству в сфере образования двух стран, в том числе реализации студенческих программы обмена. Он также заявил, что предложения, выдвинутые в рамках сотрудничества между двумя сторонами, являются взаимовыгодными и ресурсными направлениями, и сказал, что будет и дальше активизировать диалог для активизации взаимовыгодных торгово-экономических отношений и отношений развития. Было подчеркнуто, что руководство Спикера Национального собрания сыграло важную роль в успешной реализации проектов по укреплению профессиональной и ориентированной на гражданина государственной службы и расширению возможностей гендера и гражданского общества, реализуемых в Монголии.

Переговоры между Председателем ВГХ Монголии Занданшатар Гомбожав и Председателем Сената парламента Канады Джорджем Дж. Фьюри прошли в деловой, открытой и сердечной атмосфере. Эти переговоры стали важным событием не только для укрепления взаимного доверия между двумя странами и расширения связей между высшими законодательными органами, но и для повышения уровня отношений и сотрудничества между двумя странами.

Официальный визит Его Превосходительства г-на Джорджа Дж. Фьюри, спикера сената канадского парламента, в Монголию продолжается, сообщает отдел прессы и по связям с общественностью ВГХ.

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