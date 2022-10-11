CentralAsia (MNG) - 10 октября 2022 года председатель Сената Парламента Канады Джордж Дж. Фьюри нанес визит вежливости президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Президент Хурэлсух Ухнаа удовлетворен успешным развитием отношений и сотрудничества в политической, экономической и других сферах в рамках «Широкого партнерства» с Канадой, «третьим соседом» с общими ценностями демократии, прав человека, свободы и верховенство закона.

Он подчеркнул, что визит председателя Сената Парламента Канады в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами является важным вкладом в продвижение цели приведения отношений к «Всеобъемлющему партнерству», стимулируя сотрудничество между высшими законодательными органов и обогащение их новым содержанием. Также граждане Канады едут в Монголию без визы, поэтому президент попросил уделить внимание облегчению выдачи виз гражданам Монголии для поездок в Канаду.

Спикер Сената Парламента Канады Джордж Дж. Фьюри отметил, что находится с визитом для активизации сотрудничества высшего законодательного органа и углубления двустороннего партнерства и связей между гражданами. Он отметил, что отношения и сотрудничество между двумя странами укрепились, и есть широкие возможности для развития во многих областях, таких как сельское хозяйство, строительство и энергетика, помимо добычи полезных ископаемых.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам торговли, экономики, инвестиций, обороны, миротворчества, окружающей среды, образования и другим вопросам, представляющим взаимный международный интерес.

Также обсуждалось сотрудничество в рамках инициированного президентом национального движения «Миллиард деревьев» и стипендиальной программы «Послание Президента – 2100».

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