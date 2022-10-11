Национальный совет пограничных портов: Экспорт угля через порт Гашуунсухайт увеличивается

CentralAsia (MNG) - В результате диалога правительства Монголии с соответствующими органами автономного района Внутренняя Монголия Китая, а также в результате экспериментальной работы по увеличению объемов экспорта экспорт угля увеличивается.

Например, 10 октября 2022 года через порт Гашуунсухайт было экспортировано 110 000 тонн угля. Это на 25 тысяч тонн больше, чем в предыдущие дни.

По данным Национального совета пограничных портов, по состоянию на 17:00 10 октября 2022 года всего из порта Гашуунсухайт вышло 919 транспортных средств, в том числе 811 углевозов, 5 грузовиков для перевозки инвентаря и 50 грузовиков для перевозки медного концентрата.

В рамках возрождения портов «Политики нового возрождения», реализуемой правительством, Монголия фокусируется на увеличении экспорта угля и сотрудничает в этом контексте с Китаем.

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