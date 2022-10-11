А.Солонго

CentralAsia (MNG) - А. Солонго, учредитель и исполнительный директор торговой марки «Бурамхан» национального производителя ООО «Цайдам Трейд» считает, что отечественные сладости могут конкурировать на мировом рынке.

«Сначала я освободила комнату в своем доме и начала работать. Раньше я работала над международными проектами и получала самую высокую зарплату для молодежи на тот момент. Но я оставила эту работу и решила стать малым и средним производителем. В 2016 году я начала тестировать и исследовать, а в 2017 году выпустила свой первый продукт и выводила его на рынок», — сказала она.

Монгольская культура, которой нет больше нигде в мире, – это конфета на тарелке для угощения гостей. С урбанизацией потребление молочных продуктов сократилось. Хотя культура украшения стол сладостями не заброшена, тот факт, что ее заменяют импортными товарами, показывает, как много денег утекает за границу. Идея производить конфеты родилась из-за того, что название «Барбарис» произошло от иностранных сладостей.

«В начале деятельности было девять видов продукции, а сегодня насчитывается 30-40 видов. В комплексе «Зайсан хилл» мы продолжаем обслуживать наших клиентов, реализуя проект «Candyland», который позволит клиентам делать свои собственные конфеты, а также открыто показывать покупателям производство сладости», — продолжила она.

Монголка считает, что отечественные сладости могут конкурировать на мировом рынке... Торговая марка «Бурамхан» национального производителя ООО «Цайдам Трейд» pic.twitter.com/sahD2RGBE5 — Bystander Майдар (@Tatarmai) October 11, 2022

«Мы всегда благодарны нашим постоянным покупателям, которые доверяют «Бурамхану» и наслаждаются вкусом наших сладостей. Поэтому мы каждый день ставим перед собой задачи по улучшению нашей продукции и восполнению пробелов. В настоящее время работает более 300-400 сетевых магазинов и торговых центров. Например, «Зайсан Хилл», торговый центр «Дракон», Национальный центр культуры и отдыха.Что касается тары и упаковки, то они производятся в стекле, упаковке и штучно по монгольским стандартам, утвержденным Министерством промышленности и Торговля и Департамент стандартизации и метрологии», — сказала она.

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