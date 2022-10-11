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Э.Энхтамир завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Э.Энхтамир
Э.Энхтамир

CentralAsia (MNG) -  Монгольская штангистка Э.Энхтамир стала серебрянной призеркой чемпионата Азии по тяжелой атлетике, который стартовал в столице Бахрейна Манаме.

10 октября, монгольская спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 килограммов, подняв в сумме двоеборья 267 (86+181) килограммов.

Чемпионат Азии 2022 года по тяжелой атлетике проходит в Манаме с 8 по 16 октября. В континентальном турнире принимают участие 186 спортсменов из 29 стран. Монголия представят 4 атлетов - женщин.

Завтра, 12 октября, в категории 71 кг выступит Г. Анужин, 13-го октября – Д. Дархижав в категории 76 кг, а 14-го – заслуженная спортсменка М. Анхцэцэг.

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