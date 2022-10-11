экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Япония сняла COVID-ограничения на въезд 

CentralAsia (CA) -  Япония отменила большую часть ограничений на въезд, введенных в связи с пандемией коронавируса. Теперь иностранцы снова могут путешествовать по стране в индивидуальном порядке, а не в составе туристических групп. Также отменяется требование о получении виз для туристов из стран, с которыми у Японии действует соглашение о безвизовом режиме, сообщает Kyodo.

Снимается большинство ограничений, действовавших для въезда с бизнес- и учебными целями. Отменился и лимит на въезд в Японию до 50 тыс. человек в день. Кроме того, для въезжающих в страну отменили обязательный карантин, если они вакцинировались не менее трех раз.

В начале сентября японские власти уже смягчили некоторые антикоронавирусные меры: увеличили ежедневный лимит въезда в страну с 20 тыс. до 50 тыс. человек, а также отменили обязательный анализ на COVID-19 прибывающим путешественникам, которые были вакцинированы не менее трех раз.

Снятие большей части ограничений на въезд в Японию для туристов с 11 октября генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно анонсировал двумя неделями ранее.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Центральный банк Монголии назвал управление долгом «задачей номер один»
  • Число погибших при наводнениях в Венесуэле достигло до 36 человек. Фото
  • Олаф Шольц пригласил премьер-министра Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com