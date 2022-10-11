Япония сняла COVID-ограничения на въезд

CentralAsia (CA) - Япония отменила большую часть ограничений на въезд, введенных в связи с пандемией коронавируса. Теперь иностранцы снова могут путешествовать по стране в индивидуальном порядке, а не в составе туристических групп. Также отменяется требование о получении виз для туристов из стран, с которыми у Японии действует соглашение о безвизовом режиме, сообщает Kyodo.

Снимается большинство ограничений, действовавших для въезда с бизнес- и учебными целями. Отменился и лимит на въезд в Японию до 50 тыс. человек в день. Кроме того, для въезжающих в страну отменили обязательный карантин, если они вакцинировались не менее трех раз.

В начале сентября японские власти уже смягчили некоторые антикоронавирусные меры: увеличили ежедневный лимит въезда в страну с 20 тыс. до 50 тыс. человек, а также отменили обязательный анализ на COVID-19 прибывающим путешественникам, которые были вакцинированы не менее трех раз.

Снятие большей части ограничений на въезд в Японию для туристов с 11 октября генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно анонсировал двумя неделями ранее.