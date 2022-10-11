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Число погибших при наводнениях в Венесуэле достигло до 36 человек. Фото

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 36 человек погибли и 56 пропали без вести в результате ливней в городе Лас-Техериас на севере Венесуэлы, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

Из-за проливных дождей в реках поднялся уровень воды, что привело к оползням и наводнениям. RTVE отмечает, что потоки воды смывали дома и уличную мебель, разрушая все на своем пути. Пострадали посевы, нарушена подача воды.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в твиттере, что правительство задействовало спасателей, службы гражданской безопасности, группы технического обслуживания и уборки, а также персонал из различных учреждений для "всесторонней заботы о людях". Для людей, которые лишились домов, власти обещают открыть временные пункты размещения.

В стране объявлен трехдневный траур.

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