Число погибших при наводнениях в Венесуэле достигло до 36 человек. Фото

- Азия и мир, происшествия
- 9:38, 11 октября 2022
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- Обновлено: 9:42, 11 октября 2022
CentralAsia (CA) - По меньшей мере 36 человек погибли и 56 пропали без вести в результате ливней в городе Лас-Техериас на севере Венесуэлы, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.
Ранее сообщалось о 25 погибших.
Из-за проливных дождей в реках поднялся уровень воды, что привело к оползням и наводнениям. RTVE отмечает, что потоки воды смывали дома и уличную мебель, разрушая все на своем пути. Пострадали посевы, нарушена подача воды.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в твиттере, что правительство задействовало спасателей, службы гражданской безопасности, группы технического обслуживания и уборки, а также персонал из различных учреждений для "всесторонней заботы о людях". Для людей, которые лишились домов, власти обещают открыть временные пункты размещения.
В стране объявлен трехдневный траур.