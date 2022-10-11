Германия передаст Киеву ПВО из-за ударов по Украине

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CentralAsia (CA) - Германия поставит Украине первую из обещанных ранее четырех современных систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail в течение нескольких дней. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Позже Киеву направят остальные три ПВО.

«Ракетные обстрелы Киева и многих других городов ясно показывают, насколько важно быстро доставить в Украину системы ПВО. В ближайшие дни первая из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM будет готова обеспечить эффективную защиту жителей Украины», - заявила министр обороны Германии.

Ракетные удары по украинской территории начались утром 10 октября. Власти Украины сообщали о раненых и погибших мирных жителях. В стране повреждено 11 объектов критически важной инфраструктуры, наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью. Президент России Владимир Путин объяснил их ответом, на совершенные Украиной теракты — на Крымском мосту и Курской АЭС.

9 октября в рамках очередного пакета военной помощи для Украины немецкое правительство обещало поставить Киеву зимнюю военную экипировку на общую сумму €11 млн. Кроме системы ПВО IRIS-T Ламбрехт анонсировала поставку 100 танков из Греции и Словакии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за нежелание давать стране танки. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя критику Зеленского, говорил, что Германия поддерживает Украину таким образом, чтобы «не допустить обострения ситуации до войны между Россией и НАТО».