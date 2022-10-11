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Правительство Монголии ввело налог на 70 млн голов скота

CentralAsia (MNG) -  На животноводство приходится более 10% национального валового внутреннего продукта, а в промышленности занято 23% рабочей силы. Численность животных резко возросла в Монголии после экономической либерализации в 1990-х годах. Когда страна находилась под советским контролем, их число ограничивалось примерно 25 млн. Сегодня это число увеличилось почти втрое и составило более 70 млн голов.

Поголовье скота настолько велико, что у земли просто нет возможности отдохнуть. Согласно отчету Азиатского банка развития за 2014 год, пиковый прирост пастбищ составляет 75% от того, что было 40 лет назад, а высокопитательных растений стало меньше. Эти изменения влияют на качество поголовья.

Например, в период с 1980 по 2000 год средний вес овец уменьшился на 4 кг (8 фунтов), коз — на 2 кг (4 фунта), а крупного рогатого скота — на 10 кг (22 фунта). Это, в свою очередь, влияет на средства к существованию пастухов, заставляя их увеличивать размер стада, чтобы сохранить свой доход, и создавая порочный круг чрезмерного выпаса скота.

Теперь, с 2021 года, правительство Монголии ввело налог на домашний скот в размере до 2000 тугриков (62 цента) за животное, при этом не менее 80% собранных доходов будет использоваться для содержания пастбищ.

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