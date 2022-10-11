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В Монголии объявлено ежегодное предложение о приеме в Военные академии США

CentralAsia (MNG) -  Монголия была выбрана Министерством обороны и Государственным министерством США для выдвижения кандидатов для участия в конкурсах на поступление в Военную академию США, Военно-морскую академию США и в классы Академии ВВС США 2027 года, которые поступают либо в июне, либо июль 2023.

Должны быть выполнены следующие требования говорится в заявлении:

Возраст: Кандидатам должно быть не менее семнадцати и еще не исполнилось двадцать три года на 1 июля года приема.

Семейное положение: Кандидат не должен быть женат, беременен или иметь законное обязательство содержать ребенка для детей.

Общая академическая квалификация: вся академическая работа выполнена на уровне, эквивалентном первокурснику средней школы США или выше. Большинство допущенных международных кандидатов входят в первую десятку (10%) своего класса средней школы. Кандидат также должен пройти эквивалент средней школы по математике по алгебре, плоской геометрии и тригонометрии.

Стандартная академическая квалификация: все кандидаты должны пройти либо тест Scholastic Aptitude Test (SAT), либо тест American College Test (ACT) к декабрю 2022 года, чтобы соответствовать порогу приема. Часть эссе SAT требуется для кандидатов, желающих поступить в Вест-Пойнт. Кандидаты, заинтересованные в Вест-Пойнте, должны отправить свои результаты тестов непосредственно в Вест-Пойнт, используя код ACT или код SAT в регистрационной форме, 2924 для SAT и 2976 для ACT.

Тест на знание английского языка как иностранного: все кандидаты должны представить результаты теста на знание английского языка как иностранного (TOEFL) как часть своего заявления. Для кандидатов, заинтересованных в Вест-Пойнте, копия результатов TOEFL должна быть отправлена в Военную академию с использованием кода Вест-Пойнта 2924. Результаты должны быть отправлены в Военно-морскую академию с использованием кода 5809. Средний балл TOEFL для международных кадетов, допущенных к вооруженным силам Академия в этом году 98 баллов из 120.

Физические способности: физическое состояние и выносливость жизненно важны для успешного завершения программ физического воспитания и военной подготовки. Кандидаты должны планировать пройти оценку пригодности кандидата (CFA), проводимую офисом атташе по вопросам обороны. Неявка на оценку пригодности кандидата (CFA) в указанную дату без предварительного уведомления Министерства сельского хозяйства США в Монголии приведет к тому, что заявителю не будет разрешено продолжать процесс подачи заявки. Требования к CFA размещены здесь.

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